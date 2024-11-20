"طلابنا قادة المستقبل".. مبادرة للهلال الأحمر بالباحة تستهدف تعزيز الوعي الصحي

أطلق فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة؛ ممثلاً بإدارتَي التطوع والتدريب، احتفالاً باليوم العالمي للطلاب، مبادرة تحت شعار "طلابنا قادة المستقبل".
واستهدفت المبادرة عدداً من المدارس في المنطقة، ونجحت في الوصول إلى 781 طالباً، إضافةً إلى عددٍ من المعلمين والعاملين في القطاع التعليمي، بهدف ترسيخ قيم التطوع، وتعزيز الوعي الصحي، وتطوير المهارات الأساسية لمواجهة المواقف الطارئة.
تأتي هذه المبادرة في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي لدى الطلاب والمعلمين، بهدف تأسيس بيئة تعليمية أكثر أماناً وتنمية مهارات الإسعافات الأولية لدى المشاركين؛ لتمكينهم من التعامل بفعالية مع الحالات الطارئة.
وتحرص المبادرة على غرس قيم القيادة وروح الالتزام المجتمعي لدى الطلاب، وذلك من خلال سلسلة من المحاضرات التفاعلية والأنشطة العملية، مع تسليط الضوء على أهمية دورهم المستقبلي في بناء مجتمعٍ واعٍ ومتماسك.
وأكدت المبادرة على التطوع كركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب وتعزيز انتمائه الوطني؛ ما يُسهم في تحقيق دوره الفاعل في خدمة المجتمع.
وأوضح المسؤولون عن المبادرة، أن "طلابنا قادة المستقبل" ليست مجرد حملة توعوية، بل تمثل خطوة إستراتيجية نحو إعداد جيل يمتلك مهارات القيادة والوعي الصحي، وقادر على مواجهة تحديات المستقبل بثقة وكفاءة.
وتتوافق هذه المبادرة مع أهداف رؤية السعودية 2030، التي تركّز على تمكين الأفراد وبناء مجتمع مزدهر ومسؤول.
وتؤكّد المبادرة دور الهلال الأحمر السعودي في تعزيز الأمن الصحي الوطني، وبناء مجتمع مؤهلٍ وقادرٍ على مواجهة الطوارئ بفاعلية وإيجابية.