"طلابنا قادة المستقبل".. مبادرة للهلال الأحمر بالباحة تستهدف تعزيز الوعي الصحي

واستهدفت المبادرة عدداً من المدارس في المنطقة، ونجحت في الوصول إلى 781 طالباً، إضافةً إلى عددٍ من المعلمين والعاملين في القطاع التعليمي، بهدف ترسيخ قيم التطوع، وتعزيز الوعي الصحي، وتطوير المهارات الأساسية لمواجهة المواقف الطارئة.