فيديو.. الجهات الأمنية تنجح في رصد وضبط عدد من المتسوّلين بعسير

واصلت الجهات الأمنية جهودها بمختلف مناطق المملكة لرصد وضبط المتسوّلين، وأسفرت الجهود الأمنية في منطقة عسير، عن ضبط متسوّلين بشكلٍ مباشرٍ وغير مباشر أمام المساجد والمحال التجارية.
وقال الأمن العام في مقطع فيديو على إكس، إنه تم رصد وضبط امرأة من الجنسية اليمنية تقوم بالتسوّل بشكلٍ مباشرٍ أمام المحال التجارية.
وأضاف، تم رصد وضبط شخص من الجنسية اليمنية يقوم بالتسوّل بشكلٍ مباشر أمام أحد المساجد، وآخر يقوم بالتسوّل واستعطاف المصلين بعد فراغهم من أداء الصلاة.
ونوّه حساب الأمن العام، بضرورة الإبلاغ عن المتسوّلين على الرقم 911 في كل من مكة المكرّمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة.