رسمياً.. إقامة بطولة كأس العالم للأندية في جدة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل

من جانبه، أكّد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ ياسر بن حسن المسحل؛ استعداد مدينة جدة لتنظيم نسخة هذا العام من بطولة كأس العالم للأندية FIFA TM، وتوفير تجربة غير مسبوقة للاعبين والجماهير، في ضوء تاريخ المدينة الحافل بتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، وامتلاكها مجموعة واسعة من المرافق المتطورة والبنى التحتية، في خطوة تعكس المكانة التي وصلت إليها المملكة على مستوى استضافة كبرى الفعاليات الرياضية العالمية.