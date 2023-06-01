وسط ترقب محلي وخليجي لأحدث التطورات.. "موسم سباقات الخيل" ينطلق بالطائف

وبهذه المناسبة، أشاد الأمير بندر بن خالد بن فيصل رئيس مجلس هيئة الفروسية رئيس إدارة نادي سباقات الخيل المستشار بالديوان الملكي، بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله- واهتمامها البالغ بتطوير مستوى الفروسية عامة بالمملكة، وسباقات الخيل بوجه خاص، وتسهيل العقبات لكي تتبوأ السباقات السعودية المراكز الأولى عالميًّا وتستمر في ذلك.