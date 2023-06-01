وسط ترقب محلي وخليجي لأحدث التطورات.. "موسم سباقات الخيل" ينطلق بالطائف

ينطلق في ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية، موسم سباقات الطائف الذي يُعد الفترة الأولى من موسم نادي سباقات الخيل في الطائف والرياض؛ حيث يشهد موسم سباقات الطائف 2023 عدة تطورات واختلافات كبيرة عن الأعوام السابقة، وسط ترقب محلي وخليجي كبير لأحداث الموسم.
وبهذه المناسبة، أشاد الأمير بندر بن خالد بن فيصل رئيس مجلس هيئة الفروسية رئيس إدارة نادي سباقات الخيل المستشار بالديوان الملكي، بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله- واهتمامها البالغ بتطوير مستوى الفروسية عامة بالمملكة، وسباقات الخيل بوجه خاص، وتسهيل العقبات لكي تتبوأ السباقات السعودية المراكز الأولى عالميًّا وتستمر في ذلك.
من جانبه، تَحَدث الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل زياد المقرن، عن استعدادات طواقم النادي الإدارية والفنية والطبية في ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالطائف لبداية الموسم الجديد؛ لإنجاح الخطط المطلوبة، للوصول للارتقاء بسباقات السرعة.