مكة المكرمة… 5 مقترحات لتطوير الطرق الإقليمية لمشروع الطريق السياحي.. تعرّف عليها

وتضمنت مشاركة الهيئة عدة مقترحات، من أبرزها العمل على إنشاء مواقف الراحة والانتظار، تشمل مواقف للمركبات على جانب الطرق أو منطقة لراحة السائقين، والتحقق من الاتجاهات في حال تعطلت مركباتهم، أما مواقف الراحة والانتظار فتشتمل على مواقف مخصصة على جانب الطرق بالحدائق، ومنها الخدمات والتسهيلات.