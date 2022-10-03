مكة المكرمة… 5 مقترحات لتطوير الطرق الإقليمية لمشروع الطريق السياحي.. تعرّف عليها

شاركت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة في اجتماع لجان السلامة المرورية بمناطق المملكة المنعقد برعاية إمارة منطقة مكة المكرمة في محافطة جدة من خلال ورقة عمل بعنوان "مقترحات تطويرية للطرق الإقليمية لمشروع الطريق السياحي بمنطقة مكة المكرمة".
وتضمنت مشاركة الهيئة عدة مقترحات، من أبرزها العمل على إنشاء مواقف الراحة والانتظار، تشمل مواقف للمركبات على جانب الطرق أو منطقة لراحة السائقين، والتحقق من الاتجاهات في حال تعطلت مركباتهم، أما مواقف الراحة والانتظار فتشتمل على مواقف مخصصة على جانب الطرق بالحدائق، ومنها الخدمات والتسهيلات.
كما تضمت المقترحات تشجير حدود الطريق بوضع سياج شجري على جانب الطريق، ويهدف لوقف زحف الرمال على الطرق الساحلية والصحراوية وتحسين الظروف المناخية.
واشتملت أيضًا على مهابط مروحيات الإخلاء والإسعاف الجوي، وذلك في حال وقوع الحوادث المرورية والأمطار والسيول وحوادث المشاة والمرضى الذين يعانون من حالات الطوارئ الطبية، ليتم نقل المصابين عبر مروحيات طبية مخصصة إلى أقرب منشأة طبية مناسبة.
ونوهت المقترحات بأهمية اللوحات الإرشادية الإلكترونية ومدلولات الطرق وتعد جزءًا مهمًا من إنشاء طرق سريعة وطرق داخلية آمنة لمستخدمي الطرق من سياح وزائرين، حيث تمنح هذه اللوحات معلومات مهمة لحالة الطريق والتحذيرات اللازمة لحمايتهم.
وأكدت على ضرورة وجود وسائل السلامة على الطرق، وتشتمل على حواجز جانبية ذات إطلالة، ووسائد لإمتصاص الاصطدام، بالإضافة إلى مراقبة الطريق بأجهزة الرصد الآلي، وسياجات وقائية ومعابر جسر الحياة البرية.
كما شارك وفد الهيئة في حلقات النقاش المصاحبة لاجتماع لجان السلامة المرورية، وتم طرح العديد من الحلول والمقترحات الفاعلة في هذا الجانب.