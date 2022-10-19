"مزاد تربة حائل" بعيون المشاركين: تنظيمٌ أفضل ومبيعات ضخمة ومنافسات قوية

وأكدوا في حديث لـ"سبق" أن المزاد شهد تحديًا كبيرًا ومنافسات قوية في أول يومين له بخلاف النسخ السابقة؛ مما استدعى من بعض تجار الإبل في مناطق المملكة، العزم على المشاركة في المزاد في أيامه المتبقية؛ وذلك بعد تداول مجموعات الواتساب الخاصة بملاك الإبل والمهتمين بها، للمبيعات الضخمة التي شهدها أول المزاد.