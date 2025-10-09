أمير حائل يتفقد مشروع المستشفى العام الجديد تمهيدًا لافتتاحه في نوفمبر المقبل

اطلع الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل على مشروع مستشفى حائل العام الجديد، بحضور وكيل وزارة الصحة للإمداد والشؤون الهندسية الدكتور إبراهيم الطريري، والمدير العام لفرع وزارة الصحة بالمنطقة سلطان المسيعيد، والرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي المهندس حاتم الرشدان.
وتجول سموه في أرجاء المشروع المتوقع افتتاحه في نوفمبر 2025، وشاهد عرضًا مرئيًا عن مراحل التنفيذ وآخر تطورات العمل، كما استمع إلى شرحٍ حول الأقسام المستهدفة بالتشغيل المرحلي.
وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعد أن ما يشهده القطاع الصحي من تطور متسارع يأتي بفضل دعم القيادة الرشيدة –أيدها الله– وحرصها على تسخير جميع الإمكانات وتوفير أحدث التجهيزات الطبية لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، مشيرًا إلى أن المملكة أصبحت ضمن الدول المتقدمة في مجال الخدمات الصحية.
وشدد سموه على أهمية بذل أقصى الجهود لإنجاز المشروع في أسرع وقت وبأعلى معايير الجودة، بما يحقق تطلعات أهالي المنطقة ويسهم في تحسين تجربة المريض.
من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم الطريري أن وزارة الصحة تسعى لإنجاز المشروع وفق خطة زمنية محددة ليُضاف إلى منشآت الوطن الصحية الحديثة، مؤكدًا أن ذلك يتم بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله–، ومع متابعة مستمرة من معالي وزير الصحة، مقدمًا شكره لأمير المنطقة على اهتمامه الدائم بالقطاع الصحي ومتابعته المتواصلة للمشاريع الحيوية في المنطقة.