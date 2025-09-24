النجعي لـ"سبق": المفتي لم يتغيب عن عمله طوال 40 عامًا وكان قدوة في الانضباط

وصف مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، الأستاذ أحمد النجعي، وفاة سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ -رحمه الله- بأنها فاجعة كبيرة على جميع منسوبي الرئاسة، مشيرًا إلى أنه كان الأب والأخ والمربي والقائد الفذ، والقدوة الحسنة في كل شؤون العمل.
وأكد "النجعي" أن المفتي -رحمه الله- كان قائدًا وإداريًا محنكًا، تعلّم الجميع منه الإخلاص والتفاني، وحب الوطن وقيادته، مبينًا أنه لم يتغيب أو يتأخر عن موعد وصوله للعمل طوال أكثر من أربعين عامًا، ولم يأخذ إجازة رسمية طيلة فترة عمله.
وأوضح في تصريحه لـ"سبق" أنه تشرف بالعمل مديرًا للعلاقات العامة والإعلام بالرئاسة، ومن مهام الإدارة تنسيق اللقاءات والاجتماعات، حيث كان سماحته حريصًا على استقبال المراجعين والمستفتين بشكل يومي، وبكل دقة في المواعيد، لافتًا إلى أنه كان يستغل هذه اللقاءات في النصح والإرشاد وبذل المعروف.
وأضاف "النجعي" أن المفتي الراحل كان داعمًا لهم بالدعاء بالقبول والتوفيق عند عرض أي منجز أو تقرير سنوي عن الأعمال الإدارية، مما ساعد في إبراز رسالة الإفتاء وجهودها في نشر الوعي والعلم والمعرفة.
وأشار إلى أن سماحته كان حريصًا كل الحرص على المشاركة الإعلامية في المناسبات الوطنية والاجتماعية، من خلال التوجيه والإرشاد، وبيان جهود ولاة الأمر، وما تشهده المملكة من نهضة وتقدم وازدهار في مختلف المجالات.
وقال "النجعي": "لقد تلقينا نبأ وفاة والدنا بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره؛ فقد قضى عمره في خدمة دينه ووطنه وأمته، مخلصًا في عمله، صادقًا في نصحه، ثابتًا على منهج الوسطية والاعتدال. لقد كان مثالًا للعالِم الرباني، الذي جمع بين العلم الراسخ، والحكمة في القول، والبصيرة في الفتوى، فكان مرجعًا موثوقًا، وركنًا من أركان الاعتدال والفكر الرشيد."
واختتم تصريحه قائلًا: "إننا إذ نعزّي القيادة الرشيدة وأبناء الفقيد وذويه وجموع المسلمين، فإننا نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجزيه خير الجزاء عمّا قدّم من علم وجهد وعطاء، وأن يجعل علمه وفتاواه نورًا يهدي به الحائرين، ويثيبه على ما قدّم لدينه وأمته."