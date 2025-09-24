النجعي لـ"سبق": المفتي لم يتغيب عن عمله طوال 40 عامًا وكان قدوة في الانضباط

وقال "النجعي": "لقد تلقينا نبأ وفاة والدنا بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره؛ فقد قضى عمره في خدمة دينه ووطنه وأمته، مخلصًا في عمله، صادقًا في نصحه، ثابتًا على منهج الوسطية والاعتدال. لقد كان مثالًا للعالِم الرباني، الذي جمع بين العلم الراسخ، والحكمة في القول، والبصيرة في الفتوى، فكان مرجعًا موثوقًا، وركنًا من أركان الاعتدال والفكر الرشيد."