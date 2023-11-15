د. فخر الأيوبي تسلط الضوء على أسباب الالتهاب الرئوي وسبل الوقاية والعلاج

وقالت د. "الأيوبي": من الممكن أن يكون سبب الإصابة هي البكتيريا، أو الفيروسات أو الفطريات، ويعد الالتهاب الرئوي هو أكبر مرض مُعْدٍ قاتل بين البالغين والأطفال، حيث أودى بحياة 2.5 مليون شخص، من بينهم 672 ألف طفل في عام 2019، ومع إضافة الوفيات الناجمة عن COVID-19 الذي تسبب في ملايين الوفيات في عام 2020، ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من أربعة ملايين شخص، وجدير بالذكر أنه لا توجد عدوى أخرى تسببت في هذا القدر من الوفيات.