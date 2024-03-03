الكشف عن فريق (جاي ام سي الجبر) المشارك في رالي جميل الملاحي للسيدات

كشفت شركة الجبر التجارية وكلاء سيارات جاي ام سي في المملكة عن فريقها الجديد لسباقات السيارات النسائية فريق (جاي ام سي الجبر)، والذي سوف يكون باكورة مشاركته في بطولة رالي جميل الملاحي للسيدات 2024 في الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل.
وسوف يخوض السباق الفريق المكون من المتسابقة السعودية رهام الشعبان والملّاحة المساعدة الفرنسية ماريون على متن مركبة جاي ام سي جراند أفينيو، وتم الكشف عن هوية الفريق خلال مؤتمر صحفي أقيم بهذه المناسبة بصالة عرض سيارات جاي ام سي بمدينة الرياض، بحضور عدد من المسؤولين من شركة الجبر التجارية وشركة جاي ام سي، وممثلين عن الجهات الراعية شركة الجميح و شل ؛ راعي الزيت الرسمي للفريق بالاضافة الى شركة الجبر للتمويل وشركة الجبر لتأجير السيارات ؛ الراعي البلاتيني، والمربع نت، وشبكة السيارات الصينية؛ الراعي الإعلامي.
وتحدث الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الجبر التجارية الأستاذ وائل بغدادي بهذه المناسبة قائلاً: نحتفل اليوم بإطلاق فريقنا الخاص لسباقات السيارات النسائية على متن مركبة جاي ام سي جراند أفينيو. وأضاف، ثقتنا كبيرة في أعضاء الفريق والمركبة أيضاً بتحقيق النتائج التي نتطلع إليها، وتابع قائلاً: طموحنا كبير من إنشاء هذا الفريق الذي يجمع بين الرغبة والطموح في المتسابقة رهام الشعبان التي تعد هذه أول مشاركة لها بشكل احترافي، والخبرة العريضة التي تتمتع بها الملّاحة الفرنسية ماريون التي حققت العديد من الإنجازات العالمية، وخاضت سباقات متعددة، وقوة أداء مركبة جاي ام سي جراند أفينيو. وبطبيعة الحال نطمح للمركز الأول ولكن في نفس الوقت نعلم بأن أمامنا عملاً كبيراً ومتواصلاً للمضي قدماً في بناء وتطوير الفريق لتحقيق أفضل النتائج، لذلك فضّلنا أن نبدأ مشروعنا بمتسابقة جديدة مثل الكابتن رهام الشعبان لتكون جزءاً من هذا المشروع وتطوّره.
وقدم بغدادي شكره للجهات الراعية؛ شركة الجميح وشل الزيت الرسمي للفريق وشركة الجبر للتمويل وشركة الجبر لتأجير السيارات كراعي بلاتيني، والمربع نت، وشبكة السيارات الصينية الراعي الإعلامي على تعاونها ودعمها للفريق في خطواته الأولى.