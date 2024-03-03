الكشف عن فريق (جاي ام سي الجبر) المشارك في رالي جميل الملاحي للسيدات

وتحدث الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الجبر التجارية الأستاذ وائل بغدادي بهذه المناسبة قائلاً: نحتفل اليوم بإطلاق فريقنا الخاص لسباقات السيارات النسائية على متن مركبة جاي ام سي جراند أفينيو. وأضاف، ثقتنا كبيرة في أعضاء الفريق والمركبة أيضاً بتحقيق النتائج التي نتطلع إليها، وتابع قائلاً: طموحنا كبير من إنشاء هذا الفريق الذي يجمع بين الرغبة والطموح في المتسابقة رهام الشعبان التي تعد هذه أول مشاركة لها بشكل احترافي، والخبرة العريضة التي تتمتع بها الملّاحة الفرنسية ماريون التي حققت العديد من الإنجازات العالمية، وخاضت سباقات متعددة، وقوة أداء مركبة جاي ام سي جراند أفينيو. وبطبيعة الحال نطمح للمركز الأول ولكن في نفس الوقت نعلم بأن أمامنا عملاً كبيراً ومتواصلاً للمضي قدماً في بناء وتطوير الفريق لتحقيق أفضل النتائج، لذلك فضّلنا أن نبدأ مشروعنا بمتسابقة جديدة مثل الكابتن رهام الشعبان لتكون جزءاً من هذا المشروع وتطوّره.