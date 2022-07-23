من التطريز للعمل الآلي.. "الردادي" 35 عامًا في حب صناعة كسوة الكعبة

بهمة عالية وإتقان منقطع النظير، اعتادت أنامل الصانع صالح بن فريج الردادي، لف القطن، بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ حيث بدأ رحلته في صناعة كسوة الكعبة المشرفة، قبل أكثر من (35) عامًا، أمضى جلها مطرزًا للكساء الغالي على قلوب المسلمين.
وقال "الردادي": بدأت مطرزًا وعملت في التطريز (33) عامًا، ثم تَحَوّل عملي على ماكينة شلل القطن؛ لتفريغها على المكر، والشلل يُستخدم لتقطين الحروف، واليوم مع تطور الآليات داخل المجمع؛ تَحول عمل الشلل وتعبئة مكر الخياطة من العمل اليدوي إلى الآلي.
وأكد أنه يستمتع بعمله منذ التحاقه بالمجمع، وحريص على الحضور لممارسة شغفه؛ مضيفًا أن العمل في المجمع هو منحة من الله -عز وجل- يجب على المرء تقديرها وشكرها؛ سائلًا الله أن يتقبل منه، وأن يجعل ذلك في موازين أعماله.