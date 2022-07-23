من التطريز للعمل الآلي.. "الردادي" 35 عامًا في حب صناعة كسوة الكعبة

وقال "الردادي": بدأت مطرزًا وعملت في التطريز (33) عامًا، ثم تَحَوّل عملي على ماكينة شلل القطن؛ لتفريغها على المكر، والشلل يُستخدم لتقطين الحروف، واليوم مع تطور الآليات داخل المجمع؛ تَحول عمل الشلل وتعبئة مكر الخياطة من العمل اليدوي إلى الآلي.