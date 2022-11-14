تعزيزًا للمخزون.. "الحبوب" تُنهي ترسية توريد مليون طن من القمح

وبيّن محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن هذه الدفعة تأتي في إطار تعزيز المخزونات الاستراتيجية من القمح عند المستويات الآمنة، وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن من القمح؛ مبينًا أن فترة وصول الدفعة السادسة المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة (أبريل- يونيو 2023م) بواقع (16) باخرة، موزعة على (5) بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية (321) ألف طن، وعدد (6) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (378) ألف طن، وعدد (4) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (255) ألف طن، وعدد (1) باخرة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن. وتم الترسية على (7) شركات لعروضها المطابقة للمواصفات والأقل سعرًا للشحنات المطلوبة.