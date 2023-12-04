"مسام" ينتزع 758 لغمًا في أراضي اليمن خلال أسبوع

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" من تطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2023م، من انتزاع 758 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 22 لغماً مضاداً للأفراد، و 115 لغماً مضاداً للدبابات، و600 ذخيرة غير منفجرة، و 21 عبوة ناسفة, حيث نزع فريق "مسام"165 ذخيرة غير منفجرة، و21 عبوة ناسفة في محافظة عدن.