"الحربي" يفتتح فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص بموارد الرياض

افتتح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي صباح اليوم الأحد فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2022م التي نظمها مكتب العمل بالرياض وتستمر لمدة خمسة أيام.
وتفصيلاً، تشتمل الفعاليات على منصة متنقلة تستهدف منسوبي ومراجعي الفرع والجمهور الخارجي في المجمعات والأسواق التجارية ويشرف عليها مجموعة من موظفي مكتب العمل للتعريف بمفهوم جرائم الاتجار بالبشر وصوره وفقاً لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وعقوباته وذلك من خلال توزيع المنشورات التوعوية على المستهدفين والإجابة على الاستفسارات.
وتوضح المنصة دور وزارة الموارد البشرية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتعرف بقنوات استقبال البلاغات في الوزارة ما بين مركز الاتصال وتطبيق الوزارة وبريد الإدارة المختصة.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور الحربي خلال التدشين إن الفعاليات تهدف إلى توعية كافة فئات المجتمع بخطورة جرائم الاتجار بالأشخاص و المؤشرات المؤدية اليها، لافتاً إلى جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المميزة والمثمرة في هذا المجال حيث خصصت إدارة مختصة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر تقوم على دراسة الحالات وتقديم الدعم لها كما تقدم خدمات الحماية للمتضررين بتوفير الإيواء إذا تطلب الأمر مع تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي والطبي.