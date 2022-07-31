"الحربي" يفتتح فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص بموارد الرياض

وفي هذا الصدد، قال الدكتور الحربي خلال التدشين إن الفعاليات تهدف إلى توعية كافة فئات المجتمع بخطورة جرائم الاتجار بالأشخاص و المؤشرات المؤدية اليها، لافتاً إلى جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المميزة والمثمرة في هذا المجال حيث خصصت إدارة مختصة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر تقوم على دراسة الحالات وتقديم الدعم لها كما تقدم خدمات الحماية للمتضررين بتوفير الإيواء إذا تطلب الأمر مع تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي والطبي.