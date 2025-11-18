الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات تكشف عن تحقيق نموٍّ قياسي في البنية التحتية لفعاليات الأعمال بالمملكة

وكشفت الهيئة في تقريرها حول البنية التحتية لقطاع الفعاليات، عن نموٍّ ملحوظ في الطاقة الاستيعابية بمختلف مناطق المملكة، بالتوازي مع فتح وجهاتٍ سياحية جديدة أمام الزوار عالمياً، واستحوذت الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية على 90% من إجمالي الطاقة، تتقدمها منشآت رئيسية مثل: مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم (78,000 م²)، جدة سوبردوم (34,000 م²)، شركة معارض الظهران الدولية (الظهران إكسبو) (25,600 م²). كما شمل التطوير إنشاء مراكز للمعارض في مناطق أخرى، منها المدينة المنورة (مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات)، والعلا (قاعة مرايا)، وعسير (مركز المعارض والمؤتمرات بجامعة الملك خالد)، ونجران (مركز الأمير مشعل للمؤتمرات والفعاليات).