بالصور.. "بيئة مكة" تستعدّ لعيد الأضحى بجولات رقابية على أسواق النفع العام

وأكّد المهندسُ القرني أن هذه الجولات والزيارات تأتي للتأكد من التزام جميع المنشآت والعاملين داخل هذه الأسواق بالاشتراطات الصحية والفنية لضمان سلامة المنتجات وتداولها، وكذلك جودة الخدمة المقدمة، ومأمونية المصدر، ومتابعة وفرة المنتجات المعروضة في الأسواق، وتطبيق المخالفات بحقّ المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات، والتي تأتي استعدادًا لجاهزيتها خلال عيد الأضحى المبارك ووقف على الاستعدادات المبكرة لموسم الأضاحي.