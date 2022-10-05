انطلاق التسجيل في أكبر رحلة سنوية لاكتشاف الموهوبين في المملكة

وأشارت، إلى أنه يتم الكشف عن الطلبة من خلال مقاييس علمية مقننة، أهمها "مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة"، الذي يُعد المحك الأساسي لتقييم الطلبة وتأهيلهم للبرامج والخدمات، حيث بُني عام 2010م، من قبل خبراء محليين ودوليين، على منهجية متقدمة تعتمد على أهم الأسس العلمية وأفضل الممارسات التربوية، لضمان الانتقاء السليم للطلبة الموهوبين.