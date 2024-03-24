أمير الشرقية يرأس اجتماع مجلس هيئة تطوير المنطقة الثالث

رأس الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية عبر الاتصال المرئي اليوم الأحد، الاجتماع الثالث لمجلس الهيئة بحضور الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الهيئة رئيس اللجنة التنفيذية، وعدد من أعضاء المجلس.
وثمّن أمير المنطقة الشرقية الدعم الكبير الذي تحظى به هيئات التطوير في مناطق المملكة بشكل عام، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية بشكل خاص من خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة واهتمام حثيثين من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- من أجل رفع معدلات جودة حياة السكان ومن يعيش على ثرى هذه الأرض المباركة.
وأكد أن هيئة تطوير المنطقة الشرقية تعمل بالتعاون مع كافة الأجهزة الحكومية والخاصة من أجل بلورة رؤية مستقبلية مشرقة للمنطقة، بكل مدنها ومحافظاتها ومراكزها، وجعلها واجهة حضارية تسهم في تنويع الاقتصاد من خلال الاستفادة من ميزات المنطقة، وتوظيف الموارد والأصول التوظيف الأمثل بما يضمن التنافسية والاستدامة.
وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الاعمال واتخذ حيالها القرارات المناسبة.
وتم استعراض المخطط الشامل لمحافظة القطيف الذي وصل إلى مرحلته النهائية، وتم التأكيد على أهمية توجيه وتنظيم عمليات البناء والتطوير في المحافظة وضمان التنسيق الأمثل بين جميع الجهات المعنية، إضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المتوازنة، والعمل على تحسين الترابط المجتمعي وإعادة إحياء البيئة العمرانية والمواقع التراثية، من أجل إحداث نقلة نوعية لتحقيق التنمية الشاملة لمحافظة القطيف وتلبية احتياجات ساكنيها.
كما تم مناقشة إعداد دليل ضوابط البناء في "مخطط الشبيلي" حي الخور، عبر تحسين جودة المخطط وتنويع استخدامات الأراضي ومراجعة أنظمة البناء؛ بهدف توجيه وتنظيم عمليات البناء والتطوير في هذا الحي الحيوي، ليكون واجهة بحرية فريدة على ساحل الخليج العربي .
كما تم التطرق إلى طلبات تغيير استخدام عدد من الأراضي، مع التوصية للعمل على إجراء دراسة دقيقة وتقييم شامل لتأثيراته المحتملة على التنمية العمرانية والبيئية في المنطقة.
كما تم مناقشة التوصيات التي تم رفعها من قبل اللجان المختصة لاعتمادها من مجلس الهيئة والمتمثلة في قواعد إجراءات المجلس واللجان المنبثقة عنه بالإضافة إلى مصفوفة صلاحيات مجلس الهيئة، كما تم عرض الحساب الختامي وتقرير المراجع الخارجي واستعراض التقرير السنوي لعام 2023م.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس عمر بن صالح العبداللطيف، أن الهيئة تعمل بالتعاون مع شركاء التنمية في المنطقة على توحيد الجهود، لرسم مستقبل أكثر إشراقاً للمنطقة، وذلك حسب الرؤى الاستراتيجية التي وضعها المجلس، برئاسة رئيس المجلس ومتابعة نائبه، من أجل التخطيط للمستقبل وتطوير مستوى الخدمات ورفع معدلات الاستثمار وجودة حياة السكان، مشيراً إلى مجهودات فريق الهيئة الذي يعمل باستمرارية للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة وتطلعات القيادة رعاها الله، والعمل على وضع السياسات والخطط والدراسات الاستراتيجية للمنطقة، وتحديد أولويات المشاريع، وتنفيذ مؤشرات تقييم أداء المشاريع الحضرية، ضمن أهداف التنمية المعتمدة التي تسهم في تحقيق النمو الشامل في المنطقة ورفع جودة الحياة لسكان المنطقة الشرقية.