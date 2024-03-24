أمير الشرقية يرأس اجتماع مجلس هيئة تطوير المنطقة الثالث

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس عمر بن صالح العبداللطيف، أن الهيئة تعمل بالتعاون مع شركاء التنمية في المنطقة على توحيد الجهود، لرسم مستقبل أكثر إشراقاً للمنطقة، وذلك حسب الرؤى الاستراتيجية التي وضعها المجلس، برئاسة رئيس المجلس ومتابعة نائبه، من أجل التخطيط للمستقبل وتطوير مستوى الخدمات ورفع معدلات الاستثمار وجودة حياة السكان، مشيراً إلى مجهودات فريق الهيئة الذي يعمل باستمرارية للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة وتطلعات القيادة رعاها الله، والعمل على وضع السياسات والخطط والدراسات الاستراتيجية للمنطقة، وتحديد أولويات المشاريع، وتنفيذ مؤشرات تقييم أداء المشاريع الحضرية، ضمن أهداف التنمية المعتمدة التي تسهم في تحقيق النمو الشامل في المنطقة ورفع جودة الحياة لسكان المنطقة الشرقية.