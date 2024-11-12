ولي العهد أكد أن "التجاوزات الإسرائيلية لها عواقب وخيمة".. "الربيش": رسائل محمد بن سلمان إلى العالم حاسمة وقوية

ويقدم "الربيش" قراءة في كلمة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويقول: "وجاءت كلمة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي رأس القمة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- حاسمة في معانيها، وقوية في مدلولها، تبعث برسائل عاجلة إلى المجتمع الدولي، بأن عليه القيام بدوره في وقف التجاوزات الإسرائيلية في المنطقة، وإلا فإن العواقب ستكون وخيمة ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب وإنما في العالم بأكمله.. وأكد سمو ولي العهد في كلمته أن استمرار جرائم الكيان الإسرائيلي في حربه الممتدة لأكثر من عام في قطاع غزة من شأنه أن يقوّض جهود العالم لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط، ويحرم أبناء شعب فلسطين من الحصول على حقوقهم التاريخية بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".