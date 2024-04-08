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لسلامتك في الحرمين الشريفين.. دع أمتعتك محل إقامتك ولا تنشغل بهاتفك والتزم مسارك

"الحج" نصحت بالاندماج مع الطائفين بذات السرعة والاتجاه وعدم الوقوف في الممرات
لسلامتك في الحرمين الشريفين.. دع أمتعتك محل إقامتك ولا تنشغل بهاتفك والتزم مسارك

قدم مركز توعية ضيوف الرحمن بوزارة الحج والعمرة تعليمات وإرشادات جديدة لتحقيق السلامة للزوار والمعتمرين داخل الحرمين الشريفين وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه اللحظات الثمينة.

وتفصيلاً، نصح المركز في انفوجراف على منصة "إكس" بترك الأمتعة بمحل الإقامة لأن اصطحاب الأمتعة يخالف الأنظمة ويشغل ذهن المعتمر ويعكر صفوه ويشوه منظر خير البقاع.

ودعا إلى عدم الانشغال بالهاتف الجوال حتى تستطيع الاستفادة من الوقت وكذلك حتى لا تؤثر على حركة المرور أثناء تصفح الجوال.

وأكد على ضرورة استخدام المسارات السالكة بالاندماج مع الطائفين بذات السرعة والاتجاه والخروج بسلاسة مثل الدخول، وعدم الوقوف أو الجلوس أو الصلاة في الممرات.

وزارة الحج والعمرة
الحرمين الشريفين
مركز توعية ضيوف الرحمن

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