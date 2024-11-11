السعودية تحتضن مؤتمر شبكة الروابط العائلية للشرق الأدنى والأوسط

وتستعرض هيئة الهلال الأحمر السعودي، جهودها من خلال خدمة إعادة الروابط العائلية، التي تهدف إلى الحد من اختفاء أفراد الأسرة وانفصالهم عن بعضهم البعض، وإعادة الاتصال بين العائلات والحفاظ عليها، والكشف عن مصير الأشخاص ممن هم في عداد المفقودين، حيث نفذت الهيئة العديد من الأعمال الجليلة في هذا الجانب، وذلك منذ الإنشاء والتأسيس عام 2003م، وبدء الاحترافية في العمل عام 2009م، وحتى العام الحالي 2024.