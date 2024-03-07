على هامش ليب 24.. تعاون بين "جامعة شقراء" و"هواوي" بمجال التدريب وتنمية المواهب

وقّعت جامعة شقراء، ممثلة في كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، مذكرة تفاهم مع شركة "هواوي" العالمية؛ لتعزيز سبل التعاون بين الطرفين في مجال التدريب وتنمية المواهب التقنية لدى طلاب وطالبات الجامعة، على هامش مشاركة الجامعة في مؤتمر "ليب 24"، بالعاصمة الرياض.
وتم توقيع مذكرة التفاهم في قاعة الاتفاقيات بالمؤتمر، بحضور وكيل الجامعة للتعليم والتدريب الدكتور سعد بن محمد الجبيرين؛ حيث مثّل الجامعة في التوقيع على الاتفاقية الدكتور منيف بن نايف العتيبي عميد كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بالجامعة.
وتشمل مذكرة التفاهم تنظيمَ عدد من الأنشطة لتبادل المعرفة بين الجانبين، إضافة إلى إقامة برامج تدريبية في عدد من مجالات التقنية؛ بما يسهم في رفع كفاءة مخرجات الجامعة، لمواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيز مهارات وقدرات طلاب وخريجي الجامعة في مختلف المجالات التقنية.