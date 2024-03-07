على هامش ليب 24.. تعاون بين "جامعة شقراء" و"هواوي" بمجال التدريب وتنمية المواهب

وتشمل مذكرة التفاهم تنظيمَ عدد من الأنشطة لتبادل المعرفة بين الجانبين، إضافة إلى إقامة برامج تدريبية في عدد من مجالات التقنية؛ بما يسهم في رفع كفاءة مخرجات الجامعة، لمواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيز مهارات وقدرات طلاب وخريجي الجامعة في مختلف المجالات التقنية.