قال المدرب والباحث الاجتماعي عبيد بن عبدالله البرغش، بمناسبة "اليوم العالمي للأسرة": إن الأسرة هي النواة الأساسية في المجتمع البشري، وأهم عناصره لتتكون من أفراد تربط بينهم صلة القرابة والرحم.
وأضاف: تساهم الأسرة في النشاط الاجتماعي في كل جوانبه المادّية والروحية والعقائدية والاقتصادية والحياتية، وللأسرة حقوق وواجبات؛ ومن أهمها الصحة والتعليم والسكن والملبس والمأكل، وكذلك التربية الحسنة، وترسيخ المبادئ والقيم، وتحقيق رغبات الحياة، والمساعدة في تكوين بيئة أسرية آمنة ومستقرّة.
وأكد "البرغش" أنّ الدولة وقياداتها حريصة كلَّ الحرص على توفير كل سبل العيش الكريم من الرعاية الصحية والتعليمية وجميع مناحي الحياة؛ لتكون الأسرة السعودية فاعلة بكل أفرادها فكرًا وإنتاجًا، وهذا ما ثبت ويثبته شبابنا وفتياتنا كل يوم من خلال النجاحات العلمية والاختراعات والإبداع في كل مجالات التقدم والرقي.