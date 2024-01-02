وأكد "البرغش" أنّ الدولة وقياداتها حريصة كلَّ الحرص على توفير كل سبل العيش الكريم من الرعاية الصحية والتعليمية وجميع مناحي الحياة؛ لتكون الأسرة السعودية فاعلة بكل أفرادها فكرًا وإنتاجًا، وهذا ما ثبت ويثبته شبابنا وفتياتنا كل يوم من خلال النجاحات العلمية والاختراعات والإبداع في كل مجالات التقدم والرقي.