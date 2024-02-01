"فيصل بن فرحان" يستقبل رئيس مجلس إدارة برنامج "أجفند" ويوقعان على مذكرة تعاون بين الوزارة والبرنامج

كما تهدف مذكرة التعاون إلى العمل على دعم المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في العديد من مجالات ومنها، الشمول المالي، وتمكين المرأة، والتعليم الإلكتروني، والطفولة المبكرة والمجتمع المدني.