عن "جمعية تطوير البحث والابتكار والتصنيع".. " الكريّم ": دعم القيادة يضع المملكة على خريطة الدول المتقدمة علمياً

دعم القيادة يضع المملكة على خريطة الدول المتقدمة علمياً

وفي مقاله "تطوير البحث والابتكار والتصنيع.. جمعية نوعية" بصحيفة "المدينة"، يؤكد الكريّم أن المملكة، بفضل دعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، حققت تقدماً ملحوظاً في إعداد كوادر بحثية رفيعة وتسجيل براءات اختراع، وصولاً إلى دخول عالم التصنيع. ويؤكد أن “أحد استهدافات الميزانية للدولة الاتجاه نحو التصنيع”، تماشياً مع تأسيس اللجنة العليا للبحث والتطوير برئاسة ولي العهد، وإنشاء هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان.