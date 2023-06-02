انطبقت عليه ضوابط الأمر السامي.. أمير عسير يوجه بإعفاء سجين من باقي محكوميته

وجّه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بإعفاء أحد السجناء من المدة المتبقية من محكوميته؛ لحسن سيرته وسلوكه، بعد أن انطبقت عليه ضوابط الأمر السامي الكريم القاضي بتفويض الصلاحية لأمير المنطقة في مثل هذه الحالة.
وتفصيلًا: استقبل الأميرُ تركي بن طلال أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها؛ عددًا من المواطنين والمقيمين خلال المجلس العام الذي عقده في مكتبه بديوان الإمارة، بحضور عضو هيئة الإفتاء بالمنطقة، وعدد من مديري الإدارات الحكومية ذات العلاقة من الإمارة والجهات الحكومية والخدمية؛ حيث استمع للمراجعين، منهيًا عددًا من القضايا الخاصّة والعامة، والتوجيه بالوقوف على تفاصيل البعض منها، وإيجاد الحلول العاجلة لها.
وجرى خلال المجلس إعفاء أحد السجناء من المدّة المتبقّية من محكوميته لحسن سيرته وسلوكه؛ حيث انطبقت عليه ضوابط الأمر السامي الكريم، القاضي بتفويض الصلاحية لأمير المنطقة في مثل حالته، وتكريم الممارس الصحي يحيى بن إبراهيم الألمعي؛ لموقفه الإنساني في إنقاذ أحد المصابين بحادث سير، ونقله إلى مستشفى رجال ألمع بسيارته الخاصة.
كما جرى تكريم أربعة من أبناء منطقة عسير، نظير حصولهم على ميداليات ذهبية وفضية عن مشروعاتهم التي قدموها خلال المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات بماليزيا "آيتكس - ITEX2023"؛ وهم: المعلم حاصل محمد الأسمري، أحد طلاب الدراسات العليا بجامعة الملك خالد؛ لحصوله على الميدالية الذهبية عن مشروعه "رفع مستوى السلامة على الطرقات"، والمتدرب محمد يوسف آل سرحان من الكلية التقنية بأبها؛ لحصوله على الميدالية الفضية عن مشروعه "تصميم مستشفى ذكي"، والطالب نايف علي القحطاني من كلية الهندسة بجامعة الملك خالد؛ لحصوله على الميدالية الفضية عن مشروعه "إنتاج مادة أوكسيد الجرافين للمكثفات الفائقة"، والطالب يزن عوض الشهراني من ثانوية الأبناء الثالثة؛ لحصوله على الميدالية الفضية عن مشاركته ببحث في مجال علم المواد.
وفي ختام المجلس التقى الأمير تركي بن طلال بعدد من نوّاب وأهالي مركز بللحمر؛ حيث أثنى على بادرة المواطن محمد بن عوضة بن حمدان الأحمري وأبنائه، في إقامة زواج ابن مكفولهم "عرفة بن محمد عرفة - مصري الجنسية"، الذي تجاوز 30 عامًا من عمله لديهم، وذلك من خلال تجهيز مقرّ الاحتفال في ضيافتهم الخاصة بمركز بللحمر، ودعوة المجتمع المحلي من نوّاب وأهالي مركز بللحمر والمقيمين فيه؛ لمشاركتهم أفراحهم، مؤكدًا أن ذلك يأتي تطبيقًا لنهج القيادة الرشيدة، أيدها الله، وحرصها على تكريم المقيم على أرض الوطن ومشاركته جميع حالاته.