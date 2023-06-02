انطبقت عليه ضوابط الأمر السامي.. أمير عسير يوجه بإعفاء سجين من باقي محكوميته

وفي ختام المجلس التقى الأمير تركي بن طلال بعدد من نوّاب وأهالي مركز بللحمر؛ حيث أثنى على بادرة المواطن محمد بن عوضة بن حمدان الأحمري وأبنائه، في إقامة زواج ابن مكفولهم "عرفة بن محمد عرفة - مصري الجنسية"، الذي تجاوز 30 عامًا من عمله لديهم، وذلك من خلال تجهيز مقرّ الاحتفال في ضيافتهم الخاصة بمركز بللحمر، ودعوة المجتمع المحلي من نوّاب وأهالي مركز بللحمر والمقيمين فيه؛ لمشاركتهم أفراحهم، مؤكدًا أن ذلك يأتي تطبيقًا لنهج القيادة الرشيدة، أيدها الله، وحرصها على تكريم المقيم على أرض الوطن ومشاركته جميع حالاته.