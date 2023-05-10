أمير تبوك يقف ميدانيًا على عدد من المشروعات.. ويؤكد: هدفنا راحة المواطنين

أكد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أن توجيهات القيادة الرشيدة تؤكد على العمل على كل المشروعات التي تخدم المواطن في حركته وفي تنقله، وهذا المشروع (النفق الذي أنهت أعماله)، سيخلق فارقًا كبيرًا، بالإضافة إلى مشاريع أخرى سيتم الانتهاء منها خلال موسم الحج القادم، والتي هدفها الحرص على راحة المواطن والمواطنة.
جاء ذلك عقب وقوفه اليوم ميدانيًا على عدد من المشروعات التنموية التي تنفذها أمانة المنطقة الجاري تنفيذها، وكذلك التي تم الانتهاء منها مؤخرًا بالمنطقة.
وكان في استقباله لدى وصوله لمقر نفق تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الملك فهد، أحد المشروعات التي نفذتها أمانة المنطقة والذي تم الانتهاء منه، أمين منطقة تبوك المهندس حسام بن موفق اليوسف وعدد من قيادات الأمانة.
واستمع أمير المنطقة لشرح موجز عن المشروعات التي نفذتها أمانة المنطقة؛ ومنها مشروع نفق تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الملك فهد ومراحل إنشائه، حيث يعد النفق أحدث المشاريع التنموية في مدينة تبوك والذي تم إنشاؤه بقيمة إجمالية تجاوزت 186 مليون ريال ويبلغ طوله 1230 مترًا، وبعرض يصل لـ28 مترًا بعدد 6 حارات مرورية، ومسارات مرور علوية على جانبي النفق بعدد (3 مسارات مرور وحارة تخزين جانبية) لكل تجاه، إضافة إلى أرصفة وممرات مشاة على جانبي النفق، ونظامًا لتصريف مياه الأمطار داخل وخارج النفق، وإضاءة داخل النفق بـ117 كشافًا و48 عمود إنارة في الأعلى.
وأوضح أمين منطقة تبوك أن النفق سيسهم في تحرير الحركة المرورية والحد من الازدحام المروري ويخفض زمن التوقف، إضافة إلى رفع مستوى السلامة المرورية، وتسهيل الوصول الشامل والتنقل بشكل آمن بين كل المنشآت والمرافق التجارية والخدمية المجاورة، مشيرًا إلى أن تصميم وتنفيذ واجهات وتشطيبات النفق تمت بما يتوافق مع الهوية العمرانية للمدينة، ليمثل تحفة معمارية في قلب المدينة.
وأكد المهندس "اليوسف" أن الأمانة مستمرة في تنفيذ المشاريع التنموية والمميزة التي تهدف من خلالها لتطوير البنية التحتية وشبكة الطرق والرقي بجودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، معربًا عن شكره وامتنانه لأمير المنطقة على توجيهاته السديدة ورعايته الدائمة لمشاريع الأمانة بتبوك وفي كل محافظات المنطقة.