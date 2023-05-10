أمير تبوك يقف ميدانيًا على عدد من المشروعات.. ويؤكد: هدفنا راحة المواطنين

واستمع أمير المنطقة لشرح موجز عن المشروعات التي نفذتها أمانة المنطقة؛ ومنها مشروع نفق تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الملك فهد ومراحل إنشائه، حيث يعد النفق أحدث المشاريع التنموية في مدينة تبوك والذي تم إنشاؤه بقيمة إجمالية تجاوزت 186 مليون ريال ويبلغ طوله 1230 مترًا، وبعرض يصل لـ28 مترًا بعدد 6 حارات مرورية، ومسارات مرور علوية على جانبي النفق بعدد (3 مسارات مرور وحارة تخزين جانبية) لكل تجاه، إضافة إلى أرصفة وممرات مشاة على جانبي النفق، ونظامًا لتصريف مياه الأمطار داخل وخارج النفق، وإضاءة داخل النفق بـ117 كشافًا و48 عمود إنارة في الأعلى.