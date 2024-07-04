"كابسارك" يطلق ثالث نسخ برنامج تطوير الخريجين

وتتضمّن هذه النسخة من البرنامج مسارين؛ هما: مسار الاستشارات، ومسار التمكين، ويوفر فرص التعليم والتدريب في مجالات الهندسة، والاقتصاد، ودراسات الطاقة، والسياسات العامة، وإدارة الأعمال، والمناخ والبيئة، بالإضافة إلى علوم الحاسب، وأمن المعلومات، والإعلام، والتواصل والمالية، والأمن والسلامة، وإدارة المواد، وإدارة سلاسل الإمداد.