"الأرصاد" يُنبِّه 11 منطقة: أمطار متوسطة وسيول وأتربة مثارة ورياح شديدة

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة الباحة لأمطار متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة. وتشهد أمطارًا خفيفة على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وأتربة مثارة على الشعيبة والقنفذة والليث، ورياحًا شديدة على رابغ وجدة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 19 من مساء الخميس.