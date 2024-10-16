"الأرصاد" يُنبِّه 11 منطقة: أمطار متوسطة وسيول وأتربة مثارة ورياح شديدة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان والقصيم وحائل والرياض والشرقية والشمالية والجوف).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة الباحة لأمطار متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة. وتشهد أمطارًا خفيفة على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وأتربة مثارة على الشعيبة والقنفذة والليث، ورياحًا شديدة على رابغ وجدة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 19 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الشفا وجذم ويلملم وأضم وبني يزيد وميسان والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 19 مساء الخميس.
كما تشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل. وتشهد أمطارًا خفيفة على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة والبرك والقحمة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 19 من مساء الخميس.
ونبَّه المركز منطقة جازان لأمطار متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب. وتشهد أمطارًا خفيفة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والدرب وبيش والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 19 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الجوف أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الخميس.
كما تشهد منطقة الحدود الشمالية أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة وعرعر ورفحاء وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الخميس.
ونبَّه المركز المدينة المنورة لأتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العلا وخيبر والحناكية. وتشهد رياحًا شديدة على الرايس وينبع، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 18 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة حائل أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الخميس.
كما تشهد منطقة القصيم أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الخميس.
ونبّه المركز منطقة الرياض لأتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الخميس.
وتشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة حفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الخميس.