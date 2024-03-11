شاهد.. طُرق وميادين الطائف تتوشح باللون الأخضر في ذكرى يوم العَلَم

رفع أمين الطائف، المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-؛ بمناسبة يوم العَلَم الذي يوافق 11 مارس من كل عام، مشيرًا إلى أن يوم العَلَم يمثّل دلالة واضحة على الائتلاف والوحدة الوطنية، كما يمثّل راية عز يفخر ويعتز السعوديون بشموخها وارتفاعها خفاقة مُعبّرة عن مكانة بلادنا الغالية بين دول العالم.
وأكد أن هذه المناسبة تعزّز للقيمة الوطنية لهذه الراية التي صاحبت كل الإنجازات، واعتلت كل المنصات مجسّدة العمق التاريخي للمملكة. وبيّن أن عَلَم السعودية يحمل شعار التوحيد "لا إله الا الله، محمد رسول الله" ذا القيمة المحورية الإسلامية. وقد ارتبط أئمة الدولة السعودية وملوكها بهذا العَلَم منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، ثم الدولة السعودية الثانية حتى الوقت الراهن، في تعبير للسيادة والتاريخ العظيمَين لهذه البلاد العزيزة.
وأشار إلى أن بلادنا العزيزة اكتست بلون العَلَم كرمز للوفاء والانتماء، ومع كل رفرفة من رفرفات "العَلَم" سيرة وطن آثر الوحدة في زمن التفرق، والتكاتف في زمن التخاصم، والتعاضد في زمن التشرذم.. وجاء إقرار "يوم العَلَم" ليرتقي بشعور الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية عبر العديد من المبادرات الوطنية الملهمة، التي زادتنا قوة ورسوخًا وشموخًا تجاه "العَلَم" متمسكين بالهوية، ومدفوعين بالانتماء والولاء. وهذا الإحساس الغامر تجسيد حي لوحدة الوطن، وتكاتف الشعب مع القيادة.
ودعا الله العلي القدير أن يحفظ القيادة الحكيمة، وعلى رأسها مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وأن يديم على بلادنا نعم الأمن والأمان والرخاء والازدهار.
شوارع المحافظة توشحت باللون الأخضر
وتوشحت شوارع محافظة الطائف الرئيسية وميادينها ومبانيها وحدائقها بعَلَم السعودية؛ للتعبير عن مشاعر الاعتزاز والفخر بهذا الوطن، وتعزيز معاني الولاء تحت راية التوحيد.
وهيأت أمانة الطائف الشوارع الرئيسية والميادين بالعَلَم الوطني السعودي، إضافة إلى الشاشات واللوحات الإعلانية على الطرق، وتركيب إضاءة اللون الأخضر على المباني والبلديات؛ للاحتفال بذكرى يوم العَلَم السعودي الذي يصادف يوم 11 مارس من كل عام.
وقالت الأمانة إن الاستعدادات شملت شاشات تستعرض تفاصيل العلم الوطني، إضافة إلى ساريات الأعلام في مدخل مبنى الأمانة، وبلدياتها، والطرق الرئيسية بالمحافظة.
وتأتي مشاركة أمانة الطائف في الاحتفال بهذا اليوم بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتحديد يوم 11 مارس من كل عام يومًا خاصًّا بالعَلَم، الذي يجسد مدى اهتمام القيادة - حفظها الله -، وحرصها وعنايتها بالأيام التاريخية المهمة في تاريخ الوطن؛ إذ يوافق اليوم الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - العَلَم بدلالاته العظيمة التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء، بتاريخ 27 ذي الحجة 1355هــ، الموافق 11 مارس 1937م.