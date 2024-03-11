شاهد.. طُرق وميادين الطائف تتوشح باللون الأخضر في ذكرى يوم العَلَم

رفع أمين الطائف، المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-؛ بمناسبة يوم العَلَم الذي يوافق 11 مارس من كل عام، مشيرًا إلى أن يوم العَلَم يمثّل دلالة واضحة على الائتلاف والوحدة الوطنية، كما يمثّل راية عز يفخر ويعتز السعوديون بشموخها وارتفاعها خفاقة مُعبّرة عن مكانة بلادنا الغالية بين دول العالم.