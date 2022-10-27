"توال" تستحوذ على أبراج الاتصالات بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية وتوقع شراكة استراتيجية معها

وأضاف الحقباني: "تعد مدينة الملك عبد الله الاقتصادية إحدى أهم المدن الذكية والواعدة في المملكة، وواحدة من أهم المشاريع الاقتصادية الحيوية، ونتطلع لأن تساهم هذه الاتفاقية في توسيع نطاق عملياتنا وخدماتنا، وزيادة عدد الأبراج التي تمتلكها الشركة في جميع مناطق المملكة. وما من شكٍ بأن هذه الشراكة تؤكد على أهمية الدور الذي تقوم به "توال" في تدعيم البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، وتوظيف أحدث التقنيات لخدمة عملائنا وشركائنا، حيث نسعى دوماً إلى تعزيز قدراتنا، وتلبية الطلب على خدمات الاتصالات، إضافة إلى دعم التحول الرقمي للمملكة، انسجاماً مع رؤية المملكة 2030".