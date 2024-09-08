"البسامي" يشهد تخريج 334 خريجًا من الدورة التأهيلية للضباط الجامعيين ودورة بكالوريوس العلوم الأمنية

تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، تخريج (334) خريجًا من الدورة التأهيلية للضباط الجامعيين من التخصصات النظرية الـ (53)، ودورة بكالوريوس العلوم الأمنية الـ (65)، وذلك في مدينة تدريب الأمن العام بالرياض.