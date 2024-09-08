محليات

"البسامي" يشهد تخريج 334 خريجًا من الدورة التأهيلية للضباط الجامعيين ودورة بكالوريوس العلوم الأمنية

تلقّوا علومهم وتدريباتهم في شتى أنواع المعارف والمهارات التي تمكنهم من أداء مهامهم على الوجه الأكمل
"البسامي" يشهد تخريج 334 خريجًا من الدورة التأهيلية للضباط الجامعيين ودورة بكالوريوس العلوم الأمنية
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تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، تخريج (334) خريجًا من الدورة التأهيلية للضباط الجامعيين من التخصصات النظرية الـ (53)، ودورة بكالوريوس العلوم الأمنية الـ (65)، وذلك في مدينة تدريب الأمن العام بالرياض.

وتلقى الخريجون خلال الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام للضباط للعام التدريبي 1446هـ، علومهم وتدريباتهم في شتى أنواع المعارف والمهارات العسكرية والأمنية الحديثة، التي تمكّنهم من أداء مهامهم الأمنية على الوجه الأكمل، والإسهام في حفظ الأمن.

الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف
الفريق محمد بن عبدالله البسامي

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