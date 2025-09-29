‏NHC تعلن بدء تسجيل الاهتمام في مشروع "أراسي هايتس" بالخبر

أعلنت NHC عن إتاحة تسجيل الاهتمام في مشروعها السكني الجديد "أراسي هايتس" الواقع في وجهة لازورد بالخبر، والتي تُعد أحد أبرز الوجهات العمرانية الحديثة بالمنطقة الشرقية، حيث تمتاز بقربها من الطرق الرئيسية وشاطئ نصف القمر وجامعة الأمير محمد بن فهد، مما يمنحها موقعاً استراتيجيًا يسهل الوصول إلى الخدمات المتنوعة وتكون خيارًا ملائمًا للعيش وسط بيئة جذابة.