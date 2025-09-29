‏NHC تعلن بدء تسجيل الاهتمام في مشروع "أراسي هايتس" بالخبر

أعلنت NHC عن إتاحة تسجيل الاهتمام في مشروعها السكني الجديد "أراسي هايتس" الواقع في وجهة لازورد بالخبر، والتي تُعد أحد أبرز الوجهات العمرانية الحديثة بالمنطقة الشرقية، حيث تمتاز بقربها من الطرق الرئيسية وشاطئ نصف القمر وجامعة الأمير محمد بن فهد، مما يمنحها موقعاً استراتيجيًا يسهل الوصول إلى الخدمات المتنوعة وتكون خيارًا ملائمًا للعيش وسط بيئة جذابة.
ويحتوي مشروع أراسي هايتس على أكثر من 2,200 وحدة سكنية، مصممة بأساليب عصرية ومساحات متنوعة تصل إلى 141 متر مربع، مجهزة بمطابخ ومكيفات وإنارة، وسخانات، إلى جانب أنظمة مكافحة الحريق المطابقة لاشتراطات هيئة المواصفات السعوديةSASO ، ويقدم المشروع حزمة من الضمانات تشمل 10 سنوات على الأعمال الإنشائية الهيكلية والعزل.
ويتميز "أراسي هايتس" بتكامل مرافقه وخدماته، حيث يضم مسابح، ونوادي رياضية للنساء والرجال، ومجالس عائلية موزعة على المباني، إلى جانب مساحات خضراء وحدائق نموذجية على مساحة تفوق 187 ألف متر مربع، ومساجد، ومدارس، ومرافق تجارية وصحية، مما يوفّر نمط حياة متكامل لسكانه.
وتدعو NHC الراغبين في تسجيل الاهتمام والاطلاع على التفاصيل إلى زيارة موقع الشركة الإلكتروني عبر الرابط: https://nhc.sa/ar/register-interest/ArasiHighest/ يُذكر أن مشاريع NHC تُجسد رؤية الشركة في تطوير وجهات عمرانية متكاملة تدعم جودة الحياة، وتوفر خيارات سكنية متعددة ضمن بيئة صحية مستدامة، كما تواصل NHC تأكيد مكانتها كأكبر مطور عقاري في الشرق الأوسط عبر مشاريع نوعية تعبّر عن التحول الحضري الذي يُبنى على أرض الواقع.