T2 توقّع اتفاقية تعاون استراتيجية مع Google Cloud لتعزيز التحول الرقمي وتمكين الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية

وتعكس هذه الاتفاقية دخولًا استراتيجيًا متجددًا لـ Google Cloud في السوق السعودي، من خلال التعاون مع شركة وطنية تمتلك خبرة عميقة في الحلول التقنية، ما يعزز من نمو الاقتصاد الرقمي ودعم المنشآت الناشئة في مراحلها الأولى عبر حلول متقدمة تسرّع التحول وتزيد الكفاءة والإنتاجية.