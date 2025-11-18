T2 توقّع اتفاقية تعاون استراتيجية مع Google Cloud لتعزيز التحول الرقمي وتمكين الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية

أعلنت شركة T2، إحدى الشركات السعودية الرائدة في مجال التحول الرقمي والتقنيات السحابية، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع Google Cloud تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في المملكة، وتمكين المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص من الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
وجرى توقيع الاتفاقية ضمن فعاليات القمة المنعقدة في الرياض، بحضور ممثل شركة T2 رياض العواد ، الرئيس التنفيذي للأعمال، و حمد العجلان، رئيس القطاع التجاري و الشركات الناشئة لـ Google Cloud في المملكة العربية السعودية.
ويسعى هذا التعاون إلى دعم التوجه الوطني نحو بناء بنية تحتية رقمية متطورة، من خلال الاستفادة من إمكانات Google Cloud المتقدمة بما يتوافق مع لوائح إقامة البيانات في المملكة، وتعزيز جاهزية السوق المحلي لاعتماد التقنيات السحابية بشكل آمن وفعّال.
وأكد ممثل شركة T2:
“توقيع هذه الاتفاقية يمثل خطوة مهمة نحو تمكين التحول الرقمي في المملكة، وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية والخاصة للاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. نفخر بأن نكون شريكًا محليًا يساهم في بناء مستقبل رقمي مستدام يعتمد على الابتكار والمعرفة.”
وتعكس هذه الاتفاقية دخولًا استراتيجيًا متجددًا لـ Google Cloud في السوق السعودي، من خلال التعاون مع شركة وطنية تمتلك خبرة عميقة في الحلول التقنية، ما يعزز من نمو الاقتصاد الرقمي ودعم المنشآت الناشئة في مراحلها الأولى عبر حلول متقدمة تسرّع التحول وتزيد الكفاءة والإنتاجية.