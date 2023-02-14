"تقويم التعليم" توقّع مذكرة تفاهم مع "صندوق الشهداء"

وقال "المعمر": المذكرة التي تم توقيعها في مقرّ "هيئة تقويم التعليم"، تهدف إلى بحث أوجه التعاون المشترك بين الطرفين في عدد من المجالات لدعم مستفيدي الصندوق، ومنح الصندوق إمكانية الاستعلام عن نتائج الاختبارات لمستفيديه، إضافة إلى إتاحة الفرصة لمستفيدي الصندوق لتحديد مقرّ الاختبار المناسب لهم قدر الإمكان، وتقديم برامج المسؤولية المجتمعية لدى الهيئة لمستفيدي الصندوق.