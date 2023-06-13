"الأرصاد": لا تأثيرات مباشرة على أجواء المملكة جراء بيبارجوي خلال الـ72 ساعة القادمة

وأضاف المركز أن المتوقع خلال 24 ساعة أن تكون الحالة إعصارًا مداريًا من الدرجة الأولى في بحر العرب "22.5 شمالًا 67.5 شرقًا"، وتشمل الأمطار شديدة الغزارة والرياح شديدة السرعة وارتفاع الأمواج، وسرعة الرياح 130-140 كم/ساعة.