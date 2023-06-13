"الأرصاد": لا تأثيرات مباشرة على أجواء المملكة جراء بيبارجوي خلال الـ72 ساعة القادمة

استعرض المركز الوطني للأرصاد مستجدات الحالة المدارية (بيبارجوي) في بحر العرب، مؤكدًا أنه لا يوجد تأثير مباشر على أجواء المملكة خلال الـ72 ساعة القادمة.
وقال: إن الحالة في بحر العرب "21.4 شمالًا 66.8 شرقًا" إعصار مداري من الدرجة الأولى، وتشمل الأمطار شديدة الغزارة والرياح شديدة السرعة وارتفاع الأمواج، وسرعة الرياح 140-15 كم/ ساعة.
وأضاف المركز أن المتوقع خلال 24 ساعة أن تكون الحالة إعصارًا مداريًا من الدرجة الأولى في بحر العرب "22.5 شمالًا 67.5 شرقًا"، وتشمل الأمطار شديدة الغزارة والرياح شديدة السرعة وارتفاع الأمواج، وسرعة الرياح 130-140 كم/ساعة.
وأردف أن المتوقع خلال 48 ساعة أن تكون الحالة إعصارًا مداريًا من الدرجة الأولى في بحر العرب "23.4 شمالًا 68.5 شرقًا"، وتشمل الأمطار شديدة الغزارة والرياح شديدة السرعة وارتفاع الأمواج، وسرعة الرياح 120-130 كم/ساعة.
وتابع أن المتوقع خلال 72 ساعة أن تكون الحالة عاصفة مدارية في بحر العرب "23.4 شمالًا 69.1 شرقًا"، وتشمل الأمطار شديدة الغزارة والرياح شديدة السرعة وارتفاع الأمواج، وسرعة الرياح 80-90 كم/ساعة.