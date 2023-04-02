250 مروحة رذاذ لتلطيف أجواء المسجد الحرام وساحاته

ويبلغ عدد مراوح الرذاذ (250) مروحة موزعة على ساحات المسجد الحرام، وبارتفاع عن الأرض قرابة (4) أمتار وبقطر يصل إلى (38) بوصة وبسرعة تدفق هواء تصل إلى (1100 CFM) ويصل تقريباً إلى امتداد (10) أمتار ويتم تشغيلها في أوقات الصلوات وعند امتلاء ساحات المسجد الحرام وارتفاع درجة الحرارة، ويعد نظام مراوح الرذاذ الأنسب والأفضل لتكييف الهواء في الأماكن المفتوحة حيث تنخفض حرارة الهواء الخارجي (6) درجات مئوية وأن حمل التبريد وصل إلى (52) كيلو وات لمروحة الرذاذ الواحدة مع كفاءة تبريدية تجاوزت (50%).