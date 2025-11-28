تقنيات تحكيمية عالمية تعزّز دقّة نتائج كأس نادي الصقور 2025 بالخبر

وأضاف الجهني أن الزمن يُحتسب من لحظة انطلاق الصقر وحتى وصوله إلى خط النهاية، باستخدام أدوات رصد إلكترونية تسجّل حركته واتجاهه بالكامل، ما يعزّز من دقة النتائج ونزاهة المنافسة. كما أشار إلى أن النادي جهّز منطقة متخصصة لإعداد الصقور قبل السباق، يتم فيها فحص الشريحة الإلكترونية للتحقق من بيانات المالك ونوع الصقر والمسار المعتمد.