تقنيات تحكيمية عالمية تعزّز دقّة نتائج كأس نادي الصقور 2025 بالخبر

في إطار سعيه لتطوير مسابقة الملواح والارتقاء بمعايير الدقة والشفافية، يعزّز نادي الصقور السعودي منظومته التحكيمية في منافسات كأس نادي الصقور 2025، المقامة على شاطئ نصف القمر بمحافظة الخبر، بمجموعة من التقنيات العالمية المتقدمة لرصد سرعة الصقور وقياس زمنها ومسارها بدقة عالية.
وأوضح الحكم الدولي ومدير قسم السباقات بالنادي، راجح الجهني، أن المنظومة تضم أجهزة ليزر وكاميرات "فوتو فينش" المعتمدة في سباقات السرعة الدولية، حيث تُستخدم لاحتساب سرعة الصقر وتوثيق لحظة تجاوزه خط النهاية بدقة عالية، ما يُسهم في تحديد المسار بشكل دقيق.
وأضاف الجهني أن الزمن يُحتسب من لحظة انطلاق الصقر وحتى وصوله إلى خط النهاية، باستخدام أدوات رصد إلكترونية تسجّل حركته واتجاهه بالكامل، ما يعزّز من دقة النتائج ونزاهة المنافسة. كما أشار إلى أن النادي جهّز منطقة متخصصة لإعداد الصقور قبل السباق، يتم فيها فحص الشريحة الإلكترونية للتحقق من بيانات المالك ونوع الصقر والمسار المعتمد.
وبيّن أن النتائج الأولية تُعرض مباشرة على الهواء وتخضع لمراجعة دقيقة من لجنة تحكيم مكوّنة من حكام دوليين، مع دعم رقمي لرصد المخالفات المحتملة، مثل الالتزام بزمن الإطلاق وشروط المسار، بالإضافة إلى إمكانية استخدام تقنية إعادة اللقطة عند الحاجة.
ويُعد نادي الصقور السعودي من أوائل الجهات التي تبنّت أنظمة المراجعة البصرية منذ عام 2020، وواصل تطويرها حتى أصبحت عنصرًا أساسيًا في منظومة التحكيم.
يُذكر أن البطولة تُنظَّم بالشراكة بين نادي الصقور السعودي وإمارة المنطقة الشرقية، وتستمر حتى 30 نوفمبر، بإجمالي جوائز يتجاوز عشرة ملايين ريال.