"أراسكو" توقع عقداً مع الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ"

ويهدف هذا الاستثمار النوعي إلى تعزيز قدرات أراسكو ميناء الملك عبد العزيز في مجال تفريغ الحبوب وتخزينها، من خلال إنشاء مستودعات بسعة تصل إلى 100 ألف طن متري، مع إنشاء مرفق متكامل لتحميل العربات، إضافة إلى تمديد سيور ناقلة ومسار معدات تفريغ السفن لربط الأرصفة (37) و(39)، بما يعزز كفاءة العمليات التشغيلية ويحقق التكامل اللوجستي بين أراسكو والميناء، وستمكّن هذه الخطوة شركة أراسكو من رفع كفاءة مناولة الحبوب وزيادة كميات الواردات إلى أكثر من 5 ملايين طن متري سنويًا، وفق خطة أراسكو الخمسية القادمة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة ويعزز من دور الشركة الريادي في دعم الأمن الغذائي الوطني.