"أراسكو" توقع عقداً مع الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ"

وقعت "أراسكو" عقداً مع الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ" لإنشاء مركز لوجستي للتخزين والتوزيع بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، بقيمة استثمارية تزيد عن 200 مليون ريال، وبمساحة 40 ألف متر مربع، مما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي بالمملكة، وزيادة الطاقة الاستيعابية بالموانئ، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
وقع العقد سعادة الرئيس التنفيذي لمجموعة أراسكو الأستاذ زياد بن عبداللطيف آل الشيخ ورئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سليمان بن خالد المزروع، بحضور رئيس مجلس إدارة أراسكو المهندس محمد بن عبدالله الخريف، الأستاذ سامح أبو شعيشع نائب الرئيس الأعلى للعمليات التشغيلية والأستاذ محمد العسيري نائب الرئيس لسلاسل الإمداد في قطاع أراسكو الأعلاف، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
ويهدف هذا الاستثمار النوعي إلى تعزيز قدرات أراسكو ميناء الملك عبد العزيز في مجال تفريغ الحبوب وتخزينها، من خلال إنشاء مستودعات بسعة تصل إلى 100 ألف طن متري، مع إنشاء مرفق متكامل لتحميل العربات، إضافة إلى تمديد سيور ناقلة ومسار معدات تفريغ السفن لربط الأرصفة (37) و(39)، بما يعزز كفاءة العمليات التشغيلية ويحقق التكامل اللوجستي بين أراسكو والميناء، وستمكّن هذه الخطوة شركة أراسكو من رفع كفاءة مناولة الحبوب وزيادة كميات الواردات إلى أكثر من 5 ملايين طن متري سنويًا، وفق خطة أراسكو الخمسية القادمة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة ويعزز من دور الشركة الريادي في دعم الأمن الغذائي الوطني.