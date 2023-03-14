‏"الحازمي": تقنية تبريد الطرق تسهم في خفض الحرارة واستهلاك التكييف

وأضاف: " الحرارة داخل المدن والتجمعات السكنية أعلى من الأرياف وخارج المدن، مشيراً إلى أن رصف الإسفلت والأسمنت وأسطح المباني والجدران تمتص الحرارة وأشعة الشمس في النهار، مضيفاً "الأسفلت يمتص 90٪ من أشعة الشمس وبالتالي تنبعث حرارته في الليل " وتقوم هذه التقنية على عكس أغلب أشعة الشمس لا امتصاصها من قبل الأرصفة والجدران والأسطح "موضحاً بأن السر هو في اللون الفاتح".