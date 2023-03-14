"الحازمي": تقنية تبريد الطرق تسهم في خفض الحرارة واستهلاك التكييف
كشف المهندس العباس الحازمي مدير عام الإدارة العامة للجودة والبيئة بوزارة النقل، تفاصيل أول تجربة من نوعها على طرق المملكة، وتأثير هذه التقنية على الطريق والسيارة، مشيراً في حديثه لبرنامج ياهلا إلى أنها ستطبق على مدار العام وليس في فصل الصيف.
وأضاف: " الحرارة داخل المدن والتجمعات السكنية أعلى من الأرياف وخارج المدن، مشيراً إلى أن رصف الإسفلت والأسمنت وأسطح المباني والجدران تمتص الحرارة وأشعة الشمس في النهار، مضيفاً "الأسفلت يمتص 90٪ من أشعة الشمس وبالتالي تنبعث حرارته في الليل " وتقوم هذه التقنية على عكس أغلب أشعة الشمس لا امتصاصها من قبل الأرصفة والجدران والأسطح "موضحاً بأن السر هو في اللون الفاتح".
ولفت إلى البدء بتنفيذ التجربة كان خلال يومي (الأحد والاثنين) في ساحة حراج السيارات في الشفا بالرياض بدهان أربعة آلاف متر مسطح.
وأوضح أن المواد المستخدمة في التجربة آمنة بيئياً ومصنعة في السعودية كما أن التقنية الجديدة تسعى لتقليل الحرارة وبالتالي استهلاك التكييف والطاقة ورفع جودة حياة السكان في الأحياء والشوارع والطرقات والحدائق.