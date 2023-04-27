"الأرصاد": هطول الأمطار الرعدية وزخات من البرد ورياح تحد من مدى الرؤية على نجران وجازان وعسير

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي، وتكون جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15- 30 كم/ساعة، تصل إلى 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًّا شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10- 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.