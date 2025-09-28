العقل يطالب بسحب رخصة القيادة لمخالفات استخدام الجوال والانحراف المفاجئ على الطرق

في مقاله "الجوال والحوادث المرورية!" بصحيفة عكاظ، سلط الكاتب الصحفي عقل العقل الضوء على ثلاثة أسباب رئيسية للحوادث المرورية في السعودية، مشيرًا إلى أن استخدام الجوال أثناء القيادة والانحراف المفاجئ وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات هي أبرز المسببات. وقال العقل: "كشفت الإدارة العامة للمرور في الرياض أن الأسباب الرئيسية للحوادث تعود لاستخدام الجوال والانحراف المفاجئ وعدم ترك مسافة كافية".
يدعو الكاتب إلى تشديد الرقابة وفرض عقوبات تصل إلى سحب رخصة القيادة لفترات محددة، بل وإبعاد المخالفين من الأجانب خارج البلاد إذا ثبت تسببهم في حوادث نتيجة هذه المخالفات. ويؤكد: "أتمنى أن تكون هناك رقابة صارمة تصل إلى حد سحب رخصة القيادة لفترات معينة في حال ثبوت أن سبب الحادث هو استخدام الجوال أو الانحراف المفاجئ".
وأشار العقل إلى أن الانحرافات المفاجئة والتنقل السريع بين المسارات تسبب فوضى مرورية وتؤثر سلبًا على سلامة الجميع، مضيفًا: "من يلتزم بالنظام يبقى لفترات أطول، أما المخالفون فيتسابقون للوصول إلى المخارج بأنانية تسبب الفوضى وتحرق الأعصاب".
أبرز الكاتب انخفاضًا ملحوظًا في وفيات الحوادث المرورية بنسبة تجاوزت 50%، حيث انخفضت من 28 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة في عام 2016 إلى 13 حالة حاليًا، معربًا عن أمله في استمرار هذا التراجع حتى الوصول إلى صفر وفيات. ويضيف: "هذه التغيرات جاءت نتيجة جهود كبيرة في استخدام التقنية والصرامة في تطبيق الأنظمة، خصوصًا على من يهددون السلامة المرورية، بما في ذلك الإبعاد خارج البلاد بعد التحقيقات القضائية".
واختتم العقل مقاله بنداء موجه إلى وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور لتسريع تطبيق الإجراءات اللازمة للحد من السلوكيات الخطرة، قائلًا: "كلنا أمل في وزارة الداخلية للإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التصرفات الأنانية والمعرقلة لمصالح الآخرين".