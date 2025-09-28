العقل يطالب بسحب رخصة القيادة لمخالفات استخدام الجوال والانحراف المفاجئ على الطرق

أبرز الكاتب انخفاضًا ملحوظًا في وفيات الحوادث المرورية بنسبة تجاوزت 50%، حيث انخفضت من 28 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة في عام 2016 إلى 13 حالة حاليًا، معربًا عن أمله في استمرار هذا التراجع حتى الوصول إلى صفر وفيات. ويضيف: "هذه التغيرات جاءت نتيجة جهود كبيرة في استخدام التقنية والصرامة في تطبيق الأنظمة، خصوصًا على من يهددون السلامة المرورية، بما في ذلك الإبعاد خارج البلاد بعد التحقيقات القضائية".