"الراجحي" يُعلن المنافسة على "الشداد".. و"الدبوس" خارج المنافسة

أعلن نادي الإبل، اليوم الثلاثاء، تعليق شوط مفاريد المجاهيم؛ لعدم تجاوزها الفحص الطبي بعد تعرضها للعبث.
من جانبه، أعلن مالك الراجحات نايف بن عبدالمحسن الراجحي، الدخول في منافسات الشداد؛ لانتزاعه من حامل اللقب دبوس الدبوس.
ويمتلك "الراجحي" أفضل الإبل الطيبة في لون الحمر، والتي حققت المراكز الأولى بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخه الماضية، ويسير بطريق مرسوم للنجاح في كسب النقاط وتحقيق لقب الشداد في نسخته الثانية.
فيما يبدو أن الراجحات في طريقها لكسب كل الأشواط الذهبية.
وتعتمد المسابقة الحصول على نطاق الإبل الفائزة من أصحابها عبر إيجار النقاط للوصول لأعلى رقم منها، للفوز بالشوط.
وشهد الشوط، العام الماضي، الكثير من التنافس والإثارة من ملاك الإبل المعروفين.
من جانبه، نفى مالك ندر الصفر وحامل لقب شداد ندر الصفر في النسخة السادسة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل عبدالله الدبوس، نيتهم الدخول في شوط الشداد والدفاع عن لقبهم الشدادي.
وقال "الدبوس": اكتفينا بتحقيق اللقب العام الماضي، ويكفينا أن نجمل بطولة الشداد الأول بمهرجان الإبل على مستوى العالم وبطل ندر الصفر في النسخة الماضية من المهرجان، رغم التحالفات القوية التي تعاونت في سبيل تعثرنا عن الفوز في كلا الشوطين، ولكن بفضل الله، تم الفوز بأول شداد على مستوى العالم، وهذا بحد ذاته انتصار قوي نفخر به.
يُذكر أن "الدبوس" حقق النخبة والبيرق في النسختين الماضية للمهرجان، وأضاف لهما لقب "الشداد" العام الماضي.