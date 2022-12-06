"الراجحي" يُعلن المنافسة على "الشداد".. و"الدبوس" خارج المنافسة

وقال "الدبوس": اكتفينا بتحقيق اللقب العام الماضي، ويكفينا أن نجمل بطولة الشداد الأول بمهرجان الإبل على مستوى العالم وبطل ندر الصفر في النسخة الماضية من المهرجان، رغم التحالفات القوية التي تعاونت في سبيل تعثرنا عن الفوز في كلا الشوطين، ولكن بفضل الله، تم الفوز بأول شداد على مستوى العالم، وهذا بحد ذاته انتصار قوي نفخر به.