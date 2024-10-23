أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب الطبية تستقبل "96" من الأطباء الملتحقين ببرامج الزمالة السعودية في تخصصات مختلفة

وشدّد "د. بخاري" على أن الأكاديمية تخطط لزيادة عدد الأطباء الملتحقين بالبرنامج، وتعمل أيضًا على إضافة تخصصات جديدة للاستفادة من المستوى المهني والفني الرفيع الذي وصلت إليه الأكاديمية، حيث توفر البنية التحتية والكفاءات المهنية المتخصصة، وغيرها من الشروط والمعايير الدقيقة، المؤهلة لتنظيم مثل هذه البرامج، مؤكدًا على أن الأكاديمية حقّقت الكثير من الإنجازات؛ حيث تدرب سنويًّا أكثر من "3000" طالب، بالتعاون مع "22" جامعة، وتؤهّل أكثر من "500" ممارس صحي في برامج الدبلومات والزمالة في مختلف التخصصات.