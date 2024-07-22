الجبل الأسود بمحافظة الريث.. قمم تحتضن السحاب ومناظر تستهوي الزائرين

ويتمتع الجبل الأسود الذي يقع تحديدًا شمال شرق مدينة جازان بنحو 124 كيلومترًا، وعلى ارتفاع يزيد على 3 آلاف قدم، بقمم وسفوح ممتدة على هيئة قوس يبدأ من الشمال مع انحناءة نحو الشرق عند أعلى قمة فيه، بمسافة تتجاوز 1800 متر تقريبًا تكسوها خضرة أشجار العرعر والأشجار المعمرة الأخرى، مما جعل تلك الأشجار وظلالها التي ترسمها الشمس خاصة في فترتي الصباح والمساء وفقًا لطبيعة شكل الجبل سببًا في تسميته بالجبل الأسود، كما يبدو للناظر إليه من بعيد.