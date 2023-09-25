الهند.. تكريم بنك التنمية بصفته "أفضل جهة تمويلية لرائدات الأعمال"

يُذكر أن إجمالي التمويل المقدم من قبل البنك في النصف الأول من العام 2023 قد بلغ (6.4) مليارات ريال في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، استفاد منه أكثر من (150) ألف مستفيد من المنشآت الصغيرة والناشئة، ورائدات الأعمال، وأصحاب الأعمال الحرة، وكانت الحصّة الأكبر من التمويل هي من نصيب المنشآت الصغيرة والناشئة؛ حيث بلغ التمويل المصروف أكثر من (3) مليارات ريال استفاد منها أكثر من (6) آلاف منشأة؛ ولتعظيم فرص نجاح المشاريع في المستقبل القريب، فقد خصص البنك أكثر من (35) مليار ريال للمنتجات التمويلية في الأعوام الثلاثة المقبلة (2023 - 2025)، وتم تخصيص (24) مليار ريال منها لتمويل روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة وأصحاب العمل الحر.