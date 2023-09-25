الهند.. تكريم بنك التنمية بصفته "أفضل جهة تمويلية لرائدات الأعمال"

نال بنك التنمية الاجتماعية التكريم بصفته "أفضل جهة تمويلية لرائدات الأعمال" من قبل "المنتدى العالمي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة" في حفل يوم 13 سبتمبر الجاري بالهند.
وجاء التكريم نظير جهود البنك في دعم مستهدفات التنمية المستدامة، في تمويل رائدات الأعمال والمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير منتجات لتمويل الأصول وتشغيل تكاليف الكيانات التجارية الجديدة وفي تحقيق أهداف تنموية مستدامة شاملة خلق فرص متساوية بين الجنسين في قطاع ريادة الأعمال، والمنشآت الصغيرة والناشئة، وأصحاب العمل الحر، ولا يقتصر هذا السعي نحو خلق مجتمع يتسم بالمساواة بين الجنسين فحسب، بل يتخطى المناطق الوسطى ليصل بالتساوي إلى المناطق الطرفية أيضاً.
ويعدّ هذا جانبًا واحدًا من التطورات التي يشهدها البنك في مقاربته اليوم لخلق مجتمع حيوي ومنتج بصفته أحد أبرز المؤسسات التنموية، ولاعباً فاعلاً ومؤثراً في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال تقديم برامج التمويل التنموي، ودعم ريادي الأعمال والمؤسسات الصغيرة والناشئة باعتبارها مساهماً مهماً في بناء اقتصاد المملكة من جهة أخرى.
يُذكر أن إجمالي التمويل المقدم من قبل البنك في النصف الأول من العام 2023 قد بلغ (6.4) مليارات ريال في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، استفاد منه أكثر من (150) ألف مستفيد من المنشآت الصغيرة والناشئة، ورائدات الأعمال، وأصحاب الأعمال الحرة، وكانت الحصّة الأكبر من التمويل هي من نصيب المنشآت الصغيرة والناشئة؛ حيث بلغ التمويل المصروف أكثر من (3) مليارات ريال استفاد منها أكثر من (6) آلاف منشأة؛ ولتعظيم فرص نجاح المشاريع في المستقبل القريب، فقد خصص البنك أكثر من (35) مليار ريال للمنتجات التمويلية في الأعوام الثلاثة المقبلة (2023 - 2025)، وتم تخصيص (24) مليار ريال منها لتمويل روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة وأصحاب العمل الحر.
وكان بنك التنمية الاجتماعية قد حصل في وقت سابق من هذا العام، على جائزة دولية منحتها له هيئة الخدمات المصرفية والمالية الآسيوية في سنغافورة على جائزة مبادرة العام لـ "أفضل مبادرة مقدمة للعملاء والمستفيدين"، حيث أسهم المركز في دعم وتمكين رواد الأعمال، بإجمالي عدد المستفيدين من المبادرات والبرامج أكثر من 100 ألف مستفيد، تشكل السيدات منهم 45%.