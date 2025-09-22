"عبدالعزيز الرشيد": اليوم الوطني تجديد للعهد والانتماء ومسيرة المملكة تسابق الزمن نحو الريادة

رفع رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية، الأستاذ عبدالعزيز بن فهد الرشيد، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظهما الله– بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الخامس والتسعين للمملكة، مؤكدًا أن هذه المناسبة العزيزة تُجسد ملحمة تاريخية خالدة قادها الملك المؤسس عبدالعزيز –طيب الله ثراه– لبناء وطن شامخ يُفاخر به كل المسلمين.