"عبدالعزيز الرشيد": اليوم الوطني تجديد للعهد والانتماء ومسيرة المملكة تسابق الزمن نحو الريادة

رفع رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية، الأستاذ عبدالعزيز بن فهد الرشيد، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظهما الله– بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الخامس والتسعين للمملكة، مؤكدًا أن هذه المناسبة العزيزة تُجسد ملحمة تاريخية خالدة قادها الملك المؤسس عبدالعزيز –طيب الله ثراه– لبناء وطن شامخ يُفاخر به كل المسلمين.
وأوضح الرشيد في تصريح صحفي أن اليوم الوطني لا يُعد مجرد ذكرى تاريخية لتوحيد الوطن، بل يمثل محطة متجددة لتجديد العهد والانتماء، واستحضار لمسيرة البناء والتطوير التي جعلت من المملكة نموذجًا رائدًا في النهضة والتنمية والاستقرار.
وأضاف أن هذه الذكرى العظيمة تُذكّر بما تحقق من منجزات نوعية في مختلف المجالات، لا سيما ضمن رؤية المملكة الطموحة 2030، التي يقودها سمو ولي العهد، عرّاب الرؤية، بخطى واثقة تُسابق الزمن نحو تحقيق الريادة العالمية.
وأشاد الرشيد بالنهضة الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها القطاع العقاري، مؤكدًا أنه بات أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد الوطني، بفضل القرارات الاستراتيجية للقيادة الرشيدة التي أسهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز جاذبية السوق السعودية.
وفي ختام تصريحه، سأل رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية، الله تعالى أن يحفظ المملكة قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.