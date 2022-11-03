"الدفاع" و"الخطوط السعودية" تتعاونان لتقديم مزايا حصرية لمستفيدي برنامج "اعتزاز"

ويهدف التعاون بين الجانبين إلى تقديم مزايا حصرية لمستفيدي برنامج "اعتزاز"، كتخصيص منصات خاصة لإنهاء إجراءات سفرهم في جميع المطارات المحلية، مع أولوية الصعود إلى الطائرة، بالإضافة إلى خصومات خاصة على باقات السفر والإقامة المقدمة من "عطلات السعودية".