سلطان الحارثي متحدثًا رسميًا للمركز الوطني لإدارة النفايات

يُعد الحارثي من الكفاءات الشابة المتميزة، ويتمتع بخبرات عملية متنوعة في قطاع الإعلام والعلاقات العامة والتواصل المؤسسي حيث عمل في عدد من الجهات الحكومية والخاصة.