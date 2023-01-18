سلطان الحارثي متحدثًا رسميًا للمركز الوطني لإدارة النفايات

أصدر الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات (موان) الدكتور عبدالله السباعي قرارًا بتعيين مدير عام الإدارة العامة للتواصل المؤسسي الأستاذ سلطان الحارثي متحدثًا رسمياً باسم المركز إلى جانب توليه مهام عمله.
يُعد الحارثي من الكفاءات الشابة المتميزة، ويتمتع بخبرات عملية متنوعة في قطاع الإعلام والعلاقات العامة والتواصل المؤسسي حيث عمل في عدد من الجهات الحكومية والخاصة.
جاء هذا القرار لتوحيد حلقة الوصل بين المركز والقنوات الإعلامية المختلفة وتوضيح ما يقدمه من خدمات عبر كافة وسائل الإعلام وسعيًا من خلال ذلك لتحقيق التأثير الفعّال برسالة وأهداف المركز بما يخدم تطلعات حكومتنا الرشيدة.