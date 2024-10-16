"الإعلام" تطلق مبادرة "انسجام عالمي" لتعزيز التواصل مع المقيمين في السعودية

وتتضمن المبادرة مسارًا لإبراز النشاطات الاجتماعية والترفيهية، يشتمل على إقامة فعاليات ضمن موسم الرياض، من خلال شراكة بين وزارة الإعلام والهيئة العامة للترفيه، تستهدف 9 ثقافات مختلفة، تمثل دول: الهند، الفلبين، إندونيسيا، باكستان، اليمن، السودان، الأردن، لبنان، سوريا، بنغلاديش ومصر، وتشمل تنظيم حفلات غنائية، وعروضًا متجولة، وفقرات عائلية ثقافية وترفيهية، إضافة إلى الأطعمة الشعبية والحِرف اليدوية المتنوعة، ومشاركة المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات.